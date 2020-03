Tuttosport sul Milan: "In bilico pure Theo"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Pure Theo in bilico". L'addio di Maldini può avere ripercussioni nelle scelte di Hernandez: per lui Paolo è un idolo. Dopo un avvio di stagione bruciante, il suo rendimento è molto calato soprattutto nella gestione della fase difensiva: le sconfitte nel derby e con il Genoa a San Siro arrivate anche per i suoi errori.