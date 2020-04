Tuttosport sul Milan: "In regia c'è Koopmeiners"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "In regia c'è Koopmeiners". Servono 15 milioni per strappare alla concorrenza il capitano dell'Az Alkmaar. Il suo acquisto potrebbe permettere a Bennacer di muoversi come mezzala: in Olanda viene considerato il nuovo Van Bommel.