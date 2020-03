Tuttosport sul Milan, parla Albertini: "Così non va: serve stabilità"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio al Milan con le parole di Demetrio Albertini: "Così non va: serve stabilità". L'ex rossonero prosegue: "Non si può cambiare progetto ogni anno. Si prenda esempio dall'Inter. Una perdita l'addio di Boban. Ibra è un valore aggiunto. Una squadra fatta solo di giovani non può competere per grandi obiettivi".