© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 18, uno spazio al Milan con questo titolo: "Per adesso è solo Ibra". Il derby contro l'Inter di Antonio Conte ha evidenziato la dipendenza dei rossoneri. Lo svedese - si legge - esalta il gruppo, ma non può restare solo. Manca il salto di qualità: zero punti con le prime in classifica.