© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al Milan a pagina 16 con questo titolo: "Per Upamecano ecco la chiave: Calhanoglu". Il centrale del Lipsia piace, mentre ieri in sede pure l'intermediario di Lovren, ma per Klopp il croato è fondamentale uomo da spogliatoio. Muro United per Bailly e per Leao il Lille vuole 40 milioni.