Tuttosport sul Milan: "Piatek dove sei?"

© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 19 di Tuttosport questa mattina è riservato uno spazio per il Milan con questo titolo: "Piatek dove sei?". Ha chiuso male la scorsa stagione e con Giampaolo in panchina non c'è mai stata l'attesa svolta: ancora non si è sbloccato. Tutto il Milan rinnovato per ora fa fatica a segnare: una sola rete in tre amichevoli disputate.