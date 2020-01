© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 14 e 15, uno spazio al Milan con questo titolo: "Piatek, giocati il jolly". Stasera con la SPAL il polacco deciso a prendersi la scena. Ibrahimovic, che a Cagliari ha trascinato il Milan alla vittoria segnando il gol del 2-0, ritorna in panchina per rifiatare e puntare l'Udinese che sfiderà domenica all'ora di pranzo.