© foto di Alessio Del Lungo

"Milan: Ringhio amaro". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica ai rossoneri a pagina 6. La vittoria sulla SPAL non è sufficiente per centrare la qualificazione in Champions League. Gazidis deluso, ma ottimista: "Sono fiducioso che la squadra continuerà a crescere e riuscirà a raggiungere il successo".