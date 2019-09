Tuttosport sul Milan: "Suso, che confusione"

© foto di Alessio Del Lungo

"Suso, che confusione". Questo il titolo che utilizza Tuttosport al suo interno, a pagina 23, sul Milan. Montella, Gattuso e ora Giampaolo: troppo spesso lo spagnolo diventa un problema per via del ruolo. L'attuale tecnico della Fiorentina lo ha provato persino mezzala, Ringhio si è arreso all'idea di cambiargli posizione dopo una partita con il Torino. L'allenatore del Milan, invece, per ora insiste.