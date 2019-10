Tuttosport sul Milan: "Tutti sotto processo"

© foto di Alessio Del Lungo

"Tutti sotto processo". Questo il titolo che Tuttosport dedica, a pagina 22, al Milan. Società, allenatore e giocatori: Giampaolo non è l'unico a rischiare. La profezia di Capello: "Ci sono calciatori che potrebbero andare al massimo in panchina, non essere titolari rossoneri". Maldini a Striscia la Notizia dopo il Tapiro: "Da anni non siamo al livello di una volta, è una sofferenza per chi ama questa squadra".