Tuttosport sul Milan: "Una poltrona per due"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 16 e 17, uno spazio al Milan con questo titolo: "Una poltrona per due". Piatek è al bivio, conquista Ibra oppure se ne va. In Coppa Italia dopo aver perso il posto a Cagliari si è rivisto il centravanti che lottava su ogni pallone. Leao gli è passato avanti: le prossime tre gare decisive per il futuro del polacco.