Tuttosport sul Milan: "Venti milioni in meno di incassi"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio al Milan con questo titolo: "Venti milioni in meno di incassi". Domani ci sarebbe stata la Juventus: nella stagione in cui il pubblico era tornato a riempire San Siro come ai tempi d'oro la chiusura ai tifosi provoca l'ennesimo danno economico a un bilancio in rosso.