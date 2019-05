Tuttosport sul Mondiale U20, parla Pinamonti: "Italia da assalto"

© foto di Alessio Del Lungo

In vista dell'esordio di domani contro il Messico al Mondiale U20, Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 16, alla Nazionale del ct Nicolato con un'intervista a capitan Andrea Pinamonti: "Italia da assalto". L'attaccante classe '99, quest'anno autore di 5 gol e 3 assist con il Frosinone, suona la carica: "Non firmerei per il secondo posto. Futuro all'Inter? Ora penso all'azzurro".