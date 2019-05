© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio a pagina 24 anche all'Under 20 con il titolo: "Pinamonti da urlo! Grand'Italia agli ottavi". Il bomber di proprietà dell'Inter con una mezza rovesciata manda ko un Ecuador presuntuoso che resta in dieci e sbaglia un rigore e a fine gara esalta la squadra: "Gli avversari ci hanno messo in difficoltà, ma la nostra forza è il gruppo. Adesso vogliamo prenderci il primo posto nel girone".