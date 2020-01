Spazio su Tuttosport al mercato in Serie C con il Monza che si prepara a piazzare un grande colpo di mercato pescando dalla Serie B. “La pazza idea del Monza è un colpo di Coda, - si legge nel titolo - La corazzata non si accontenta. Trattativa per l’attaccante del Benevento”. L’attaccante, classe ‘88, è uno dei punti di forza del club sannita che domina la Serie B e ha già segnato 5 reti in 19 presenze.