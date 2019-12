Tuttosport sul Napoli: "Ringhio Star"

"Ringhio Star". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio laterale, l'edizione odierna di Tuttosport sul Napoli. La società partenopea, infatti, dopo l'esonero del tecnico Carlo Ancelotti, avvenuto subito dopo la vittoria partenopea in Champions League contro il Genk per 4-0, nella giornata di ieri ha ufficializzato il nuovo allenatore. Sarà proprio l'ex mister di Pisa, Palermo e Milan: Gennaro Gattuso. Inizia quindi l'era di Ringhio Star.