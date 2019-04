© foto di Simone Bernabei

"Milan, è crisi", titola stamattina Tuttosport parlando della squadra di Gattuso, fermata ieri sera sull'1-1 dall'Udinese. Il quarto posto, con le inseguitrici che non sembrano volersi fermare, è a rischio e per Gattuso i giocatori sono stati troppo molli in campo. E oggi l'Inter può allungare in ottica europea.