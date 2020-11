Tuttosport sul ricorso del Napoli: "Respinto non rende l'idea. È stato fatto a pezzi"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno uno spazio al ricorso del Napoli con il titolo seguente: "Respinto non rende l'idea. È stato fatto a pezzi". Poche le speranze vista la gravità della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di riuscire nel suo intento per il Napoli che ricorrerà comunque al Coni. Il ricorso rischierebbe una fine analoga soprattutto perché Piero Sandulli, colui che ha emesso la sentenza, cita anche una decisione dello stesso Collegio del Coni. Questa vicenda servirà da monito a chi abbia intenzione di violare il protocollo della Figc e del Governo per garantire il regolare svolgimento del campionato.