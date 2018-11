Tuttosport sul rinnovo di Millico: "Il nuovo gioiello granata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovo in prospettiva per il Torino. Ieri è arrivata l'ufficialità del prolungamento di contratto del giovane Vincenzo Millico fino al 2023. Una notizia che trova spazio anche sulla prima pagina di Tuttosport. "Il nuovo gioiello granata" è il titolo scelto per il ragazzo autore di dodici gol in otto gare dell'attuale campionato primavera.