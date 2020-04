Tuttosport sul talento del Brescia: "Tonali accerchiato"

"Tonali accerchiato". Questo il titolo alle pagine 18-19 sull'edizione odierna di Tuttosport in riferimento al centrocampista del Brescia, oggetto del desiderio di molte squadre: "Tra Juve e Inter s'inserisce il Milan. Elliott punta i migliori talenti e si muove per il bresciano. Ma Paratici è sempre in prima fila e Marotta non molla".