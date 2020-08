Tuttosport sul Torino: "Biglia ci piace: accordo trovato"

"Biglia ci piace: accordo trovato". Il Torino ha trovato l'accordo per portare Lucas Biglia in granata. Lo ha detto lo stesso Davide Vagnati nella giornata ieri quando è stato presentato anche l'acquisto di Ricardo Rodriguez. Oggi potrebbe esserci l'annuncio dell'argentino che ha spinto molto per andare al Torino. Contratto annuale a due milioni più un'opzione per la stagione successiva. Così Tuttosport a pagina 15.