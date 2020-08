Tuttosport sul Torino: "Console-Cairo, muro contro muro"

"Console-Cairo, muro contro muro". In taglio alto l'edizione odierna di Tuttosport riprende gli ultimi sviluppi riguardanti il futuro societario del Torino. Chiamato dal consulente dei candidati acquirenti, il patron del Toro non ha risposto: "Non incontro nessuno". Il presidente del Torino alza ulteriormente il muro: "Il club non è in vendita, non tratto, lo ribadisco". E sui social si scatena la rabbia dei tifosi, al di là delle perplessità sugli investitori che hanno manifestato il loro interesse per il club.