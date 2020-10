Tuttosport, sul Torino: "La Coppa Italia diventa un dovere morale verso i tifosi"

Tuttosport si concentra sul Torino: "La Coppa Italia diventa un dovere morale verso i tifosi". Secondo il quotidiano, mai come quest'anno per i granata la Coppa diventa un dovere morale verso i tifosi. Per l'avvio disastroso, per rinsaldare il rapporto tra Giampaolo e la dirigenza. Chissà cosa comporterebbe a livello di umori e di risolvi tecnici un flop contro un'avversaria di Serie B. C'è da fare la gamba e troppi giocatori da scoprire o ricostruire. Il Lecce, tra l'altro, due anni fa ha prima frantumato i sogni fi gloria di Mazzarri e poi lo ha spinto ad andarsene. Infine il modo in cui il Toro "moderno" ha approcciato la Coppa Italia grida mediamente vendetta, spesso si sono viste eliminazioni da andarsi a nascondere. Ma domani vedremo: c'è il Lecce, terzo turno, prima partita in Coppa dopo tre sconfitte e un pari in campionato.