Tuttosport sul Torino: "Lavoro extra per Bellanova: il difensore vuole convincere Juric"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul Torino e in particolare su Raoul Bellanova. Il nuovo acquisto granata durante la sosta per le Nazionali continuerà a lavorare al Filadelfia insieme agli altri compagni rimasto in città. Sulle qualità del difensore non vi sono grandi dubbi ma l'ex Inter sa che deve incidere maggiormente. Questo periodo di pausa, dunque, servirà a Bellanova per capire meglio le esigenze tattiche di Ivan Juric. Visto che rispetto al 3-5-2 utilizzato da Inzaghi, l'ex Milan deve svolgere un lavoro un po' diverso con il 3-4-2-1 del Toro.

Bellanova dunque vorrà trovare maggiore continuità con la maglia granata, dato che la concorrenza sulla fascia destra non manca. Dietro al numero diciannove granata ci sono infatti Valentino Lazaro e Brandon Soppy, pronti a giocarsi una maglia da titolare. Bellanova nelle prime quattro apparizioni è sempre stato schierato dal primo minuto ma la stagione è ancora lunga e il giocatore punta a trovare maggiore continuità.