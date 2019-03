© foto di Michele Pavese

In casa Torino c'è grande entusiasmo dopo le recenti ottime prestazioni offerte dalla squadra di Mazzarri. E i tifosi stanno manifestando il proprio consenso con un'ottima affluenza nelle gare interne, come sottolinea Tuttosport nel taglio alto in prima pagina: "Toro, ripeti la festa! Lo spettacolo di domenica merita altre repliche. Tante donne e famiglie al completo per uno stadio sempre pieno".