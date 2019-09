© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al Torino e all'acquisto dell'ultimo minuto Simone Verdi, con titolo: "Verdi, andiamo in Champions". L'arrivo dell'ex Napoli consolida l'attacco granata, aumentando la qualità della rosa a disposizione di mister Mazzarri e le scelte che potrà operare il tecnico. Il club di Urbano Cairo rilancia così le proprie quotazioni in vista della lotta europea per la prossima stagione, candidandosi alla lotta anche per un posto tra le big.