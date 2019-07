Tuttosport sul Torino: "Verdi per l'Europa"

© foto di stefano tedeschi

In taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, trova spazio il mercato del Torino: "Il Toro ha fretta: Verdi per l'Europa". I granata vogliono regalare acquisti di qualità al tecnico Walter Mazzarri prima del preliminare di Europa League in programma il 25 luglio. Il primo nome sulla lista è quello di Simone Verdi, del Napoli: per accelerare i tempi della trattativa verrà divisa l'operazione da quella per Mario Rui, che sarà portata avanti con più calma.