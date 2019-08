Il Torino spera di concludere a breve per Verdi. Sull'edizione odierna di Tuttosport infatti si parla del mercato granata e dell'attesa per l'ex Bologna che sta aspettando il via libera del Napoli: "Verdi aspetta il sì", titola il quotidiano che poi aggiunge: "Il via libera del Napoli per passare in granata". La destinazione torinese è gradita al giocatore e ora si attende solo che il presidente De Laurentiis accetti l'offerta del Torino di 22 milioni di euro. I contatti sono frequenti, la squadra di Mazzarri spera di chiudere a breve a causa dei numerosi impegni europei.