Tuttosport sul valzer panchine: "Roma, sale De Zerbi"

Nelle pagine interne di Tuttosport, tra le altre cose, si parla del valzer panchine che interessa gran parte delle formazioni di Serie A, ancora alla ricerca di una guida tecnica in vista della prossima stagione. Udinese e Atalanta hanno confermato Tudor e Gasperini: quest'ultimo esce dunque dal novero degli allenatori papabili per la Roma. A proposito, per i giallorossi sono in rialzo le quotazioni di De Zerbi del Sassuolo: l'impressione è che si giocherà la panchina con Giampaolo. Impossibile Mihajlovic invece, soprattutto a causa del suo passato con la Lazio. In secondo piano le piste straniere (Benitez, Blanc, Bordalas). Gattuso piace alla Fiorentina, specie se dovesse concretizzarsi il passaggio di società a Rocco Commisso, mentre Semplici della SPAL si è preso qualche giorno per decidere: potrebbe essere lui il successore di Prandelli al Genoa. La Sampdoria, invece, potrebbe puntare su Stefano Pioli.