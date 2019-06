Tuttosport sull'asse Juve-Chelsea: "Altri affari: da Higuain a Palmieri"

Non solo Sarri potrebbe muoversi da Londra a Torino. Tuttosport infatti spiega che Juventus e Chelsea potrebbero fare altri affari nel corso dell'estate e diversi sono i nomi in ballo: "Altri affari con la Juve da Higuain a Palmieri", titola il quotidiano piemontese che poi spiega come Il Pipita dovrebbe tornare alla Juventus visto che i Blues non sembrano intenzionati a riscattarlo. Mentre l'altro nome caldo che potrebbe sfruttare questo asso di mercato è quello di Emerson Palmieri, ex giocatore della Roma.

CHI SI RIVEDE - Non è la prima volta che Emerson Palmieri viene accostato alla Juventus. Nel 2017 infatti l'ex giallorosso sarebbe dovuto essere l'erede designato di Alex Sandro che sembra vicino alla Premier League. Alla fine però la permanenza del brasiliano non fece andare l'affare in porto ma adesso Palmieri torna prepotentemente sul taccuino della Juventus ma l'operazione resta complicata e i bianconeri stanno pensando anche a delle alternative: si fanno i nomi di Hysaj, in uscita dal Napoli, Trippier del Tottenham e Meunier del PSG.