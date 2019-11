Tuttosport sull'Atalanta: "Dea, sei grande! Pep, che figura!"

"Dea, sei grande! Pep, che figura!". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna di Tuttosport sull'Atalanta. La formazione di mister Gasperini rimonta il Manchester City che nel finale resta senza portiere (espulso) ma Guardiola fa perdere 10' prima della sostituzione. Primo storico punto, nerazzurri ancora in corsa.