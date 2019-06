Tuttosport sull'Atalanta: "La Dea si tiene i big"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport, quotidiano in edicola questa mattina, dedica al suo interno uno spazio all'Atalanta. A pagina 19 ecco il titolo dedicato: "La Dea si tiene i big". Nessuna cessione eccellente e 3/4 rinforzi di spessore per completare la rosa. Gasperini vuole un gruppo ristretto ma di alta qualità per cercare di ripetere una stagione come quella appena conclusa.