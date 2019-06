Tuttosport sull'Atalanta: "Pavoletti in pole. E Zapata non si vende"

© foto di Alessio Del Lungo

"Pavoletti in pole. E Zapata non si vende". Questo il titolo utilizzato da Tuttosport in edicola questa mattina per parlare del mercato dell'Atalanta a pagina 19. Gasperini chiede un attaccante che possa fare da spalla ed affiancare il colombiano: oltre al cagliaritano piacciono altri due. El Shaarawy e Muriel nel mirino per una squadra ancora più spettacolare.