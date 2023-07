Tuttosport sull'attacco del Torino: "Una terza punta per Ivan Juric"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola dedica spazio anche al mercato del Torino. La società granata avrebbe messo nuovamente nel mirino Artem Dovbyk, attaccante in forza al Dnipro. La scelta della società granata non sarebbe legata ad un'eventuale sostituzione di Sanabria, ma è volta a dar nuovo vigore al reparto avanzato di Ivan Juric. Il Toro punterebbe ad un prestito del giocatore dal Dnipro, che intanto ha abbassato le proprie pretese con una richiesta di 12 milioni di euro.

Per la difesa, invece, rimane forte il nome di Becao. Per cui il Torino adesso sembra davvero in pole position. Il giocatore vuole restare in Italia, ma l'Udinese ha chiesto 10 milioni di euro più 2 bonus. Vagnati già da tempo ne ha messi sul piatto 7 e sta trattando sull'ingaggio del calciatore.