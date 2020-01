© foto di Alessio Del Lungo

"Altro pareggio e nervi tesi". Questo il titolo che Tuttosport dedica questa mattina all'Inter al suo interno, alle pagine 14 e 15. Lautaro Martinez, espulso, salterà il derby. Conte, febbricitante, ha lasciato lo stadio senza parlare: tanta la rabbia per aver ottenuto solo due punti tra Lecce e Cagliari. Il tecnico rischia lo stop per le proteste contro Manganiello.