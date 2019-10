© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina, uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Ansia per Sanchez". L'infortunio alla caviglia rimediato in amichevole con il Cile rischia di fargli saltare la coppa. Sicuramente sarà assente domenica contro il Sassuolo. Intanto si ferma anche D'Ambrosio. Conte ammette: "Credere al titolo non costa nulla".