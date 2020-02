vedi letture

Tuttosport sull'Inter: "Appesa a Lukaku"

"Appesa a Lukaku". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'Inter al suo interno, alle pagine 18 e 19. Goleador e leader, ma contro le big sempre a secco. Alla sua prima stagione in nerazzurro subito miglior marcatore e faro assoluto nello spogliatoio, però dall'Inghilterra si è portato dietro il vizio di non riuscire a segnare nei top match.