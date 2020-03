Tuttosport sull'Inter: "Ballano 130 milioni"

"Ballano 130 milioni". Questo il titolo di Tuttosport in edicola questa mattina sull'Inter al suo interno, alle pagina 22 e 23. Con Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro super plusvalenze. Il Bayern intenzionato a riscattare il croato per 20 milioni (è a bilancio a 6,5). Per Maurito, l'Inter può realizzarne 70 oppure 85 (è a bilancio a 1,8), mentre per Joao Mario 18 (13,6).