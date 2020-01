© foto di Alessio Del Lungo

"Botti Premier". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 13, all'Inter. Conte ha fretta di avere rinforzi. Marotta in azione per accontentarlo. L'ad pronto a volare a Londra per presentare l'offerta al Tottenham e prendere Eriksen. Young attende solo il via libera dallo United. E l'allenatore intanto chiama Giroud.