Tuttosport sull'Inter: "C'è Sanchez gratis ma Conte vuole Chiesa"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina, al suo interno, dedica spazio al mercato dell'Inter con il titolo: "C'è Sanchez gratis ma Conte vuole Chiesa". Il Manchester United è disposto a non chiedere soldi per il cartellino - si legge a pagina 16 - pur di agevolare la partenza del cileno. Marotta però studia l'offerta alla Fiorentina per provare il controsorpasso sulla Juventus per l'esterno della Nazionale.