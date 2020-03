Tuttosport sull'Inter: "Castrovilli-De Paul, due Vidal per Conte"

"Castrovilli-De Paul, due Vidal per Conte". Questo il titolo che Tuttosport utilizza al suo interno, a pagina 23, sull'Inter. Entrambi i giocatori sono valutati attorno ai 40 milioni di euro. L'italiano è in cima ai pensieri del tecnico: Dalbert la carta per trattare con i viola. De Paul già a gennaio era stato molto vicino ai nerazzurri: piace per la sua duttilità.