Tuttosport sull'Inter che verrà: "Il nuovo Eriksen"

"Il nuovo Eriksen". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 13 all'Inter. Conte - si legge - pensa ad una squadra che ne metta in risalto le qualità: e con una condizione fisica al top... Il danese rilancia: "Lasciare i nerazzurri? No! Voglio giocare con continuità". Oggi il via agli allenamenti con 3 turni da 8 interisti.