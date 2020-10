Tuttosport sull'Inter: "Con lo Shakhtar è già una finale"

Così, stamani, Tuttosport sull'Inter: "Con lo Shakhtar è già una finale". La partita di Champions League in programma domani conterà anche per il bilancio. Avrà infatti luogo l'approvazione per l'esercizio 2019-20: rosso tra i 120 e 130 milioni. Champions fondamentale per la svolta. A Kiev è già una finale, è ancora fresco il ricordo del 5-0 allo Shakhtar in Europa League: "Dovremo ripetere l'attenzione nell'affrontarli - dice Conte -. Sono forti, tre gol al Real non si fanno per caso". Oltre a Sanchez, è rimasto a Milano pure Sensi per un risentimento alla coscia sinistra da rivalutare nei prossimi giorni. Gagliardini e Radu, negativi al tampone, tornano in gruppo.