© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 14 e 15, uno spazio all'Inter con questo titolo: "Conte, attacco al VAR". Il tecnico dei nerazzurri non ci sta: "Utilizzato così lascia perplessi e crea precarietà. L'anno scorso ero più positivo. Adesso invece vedo che non viene utilizzato da tutti allo stesso modo".