© foto di Alessio Del Lungo

"Conte, c'è Vidal per Natale". Questo il titolo di Tuttosport in edicola questa mattina al suo interno, alle pagine 10 e 11, sull'Inter. Partita a scacchi con il Barcellona, Marotta al lavoro. La società è determinata a premiare l'allenatore per i 42 punti fatti regalandogli il giocatore che aveva chiesto già da questa estate. Se i blaugrana non cedono l'alternativa resta De Paul.