Tuttosport sull'Inter: "Conte esulta, arriverà Vidal: il sacrificato sarà Martinez"

"Conte esulta, arriverà Vidal: il sacrificato sarà Martinez". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 17, all'Inter. Il cileno è un pallino dell'ex tecnico della Juventus però c'è da risolvere il nodo ingaggio. Intanto il Barça spinge anche per Skriniar ed offre Umtiti in cambio. Mertens si avvicina, cerca casa a Milano.