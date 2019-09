© foto di Alessio Del Lungo

"Conte, i Vidal fatti in casa". Questo il titolo utilizzato da Tuttosport stamani per parlare di Inter a pagina 20. Non solo Barella, c'è l'obbligo del gol anche per Gagliardini e Vecino. L'allenatore per far compiere il salto di qualità alla squadra ha bisogno di avere centrocampisti che segnino: per esaltare le loro doti da incursori, il sistema di gioco resterà il 3-5-2.