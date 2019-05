© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina, a pagina 5, dedica uno spazio alla squadra nerazzurra con il titolo: "Conte sempre più vicino. Suning darà l'ok". Per convincere definitivamente Zhang - si legge - serve la certezza dei 50 milioni della Champions League, obiettivo alla portata di Spalletti e dei suoi giocatori, attualmente terzi in classifica, ma ancora non matematicamente raggiunto. E arriva l'indizio social dal preparatore.