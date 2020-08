Tuttosport sull'Inter e la permanenza di Conte: "Il patto per l'Europa"

"Il patto per l'Europa". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 20, all'Inter. Il futuro di Conte verrà discusso solamente dopo l'Europa League. La permanenza subordinata a ciò che otterrà. Allegri rimane in pole position, ma anche la pista Pochettino non è da scartare in caso di addio dell'ex Juventus.