Tuttosport sull'Inter e Vidal-Eriksen: "Partita doppia di mercato"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, alle pagine 10 e 11, all'Inter con questo titolo: "Partita doppia di mercato". I nerazzurri su Vidal ed Eriksen. Il cileno ha dimostrato pure in A di essere un top player, ma il Barça vuole 20 milioni e non accetta un prestito. Conte stravede per il "suo" uomo scudetto: "Con Arturo in campo si può andare in guerra contro chiunque...". Il danese invece averlo adesso eviterebbe pericolosi colpi di scena, ma avrebbe poco tempo per superare eventuali difficoltà tattiche. A gennaio si può portare via con 20 milioni, a giugno commissioni e ingaggio più alti.